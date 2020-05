Oficjalnie: Legendarny tor zorganizuje latem dwa wyścigi Formuły 1!

W ostatnich tygodniach trwają intensywne rozmowy władz Formuły 1 z przedstawicielami obiektów, na których można będzie rozpocząć sezon wstrzymany przez epidemię koronawirusa. Dziesięć pierwszych wyścigów zostało odwołanych lub przeniesionych na kolejne miesiące.

Oficjalnie: Latem dwa wyścigi Formuły 1 na Silverstone

Prowizoryczny kalendarz według ustaleń mediów miał zaczynać się dwoma wyścigami w Austrii i Wielkiej Brytanii. W piątek zarządzający torem Silverstone doszli do porozumienia z władzami F1 i podpisali kontrakt, który gwarantuje, że w to lato odbędą się tam dwa wyścigi serii. To oznacza, że można już oficjalnie mówić o pierwszej lokalizacji tegorocznego sezonu.

Oba wyścigi odbędą się jednak bez kibiców. - Zgodę na te wyścigi musi jeszcze zatwierdzić rząd, ale zapewniamy, że postaramy się, żeby wydarzenia zostały zorganizowane zgodnie ze wszystkimi normami bezpieczeństwa stosowanymi wobec walki z epidemią koronawirusa - piszą w oświadczeniu władze Silverstone. To właśnie na tym obiekcie odbył się historyczny, pierwszy wyścig F1 w 1950 roku. Tegoroczne wyścigi byłyby odpowiednio 55. i 56. rozgrywanym tam Grand Prix Wielkiej Brytanii.

