Oficjalnie: Hitowe transfery w Formule 1! Dwóch kierowców zmienia zespoły

We wtorkowy poranek ogłoszono, że sezon 2020 będzie ostatnim dla Sebastiana Vettela w Ferrari. Wkrótce stało się jasne, że następcą Niemca będzie Carlos Sainz, co odblokowało ruchy w pozostałych zespołach. 25-latek zwolni miejsce w McLarenie, które od nowego roku przejmie Daniel Ricciardo.

Dwa hitowe transfery w F1

Australijczyk po dwóch latach opuści Renault, do którego dołączył po udanym okresie w Red Bull Racing. Francuski producent zachęcił wówczas 30-latka perspektywą zbudowania wokół niego mistrzowskiego zespołu. Mimo to w 2019 roku ekipa nie spełniła obietnicy zbliżenia się do czołowej trójki, spadając na piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów za McLarena. Z kolei podczas tegorocznych zimowych testów Renault nie wysłało wyraźnego sygnału, że odzyska pozycję lidera w środku stawki.

Ricciardo, który podpisał wieloletni kontrakt, dołączy do McLarena w kluczowym dla niego okresie. Stajnia z Woking od 2021 roku odnowi legendarną współpracę z Mercedesem, natomiast radykalnie obniżone limity budżetowe mają pomóc jej powrócić do ścisłej czołówki. Zespołowym partnerem Ricciardo będzie Lando Norris, z którym McLaren podjął decyzję o przedłużeniu kontraktu na sezon 2021.

- Daniel jest sprawdzonym zwycięzcą wyścigów i jego doświadczenie, zaangażowanie oraz energia będą istotne dla McLarena, który realizuje misję powrotu na czoło stawki. Z Danielem oraz Lando wierzymy, że mamy dwóch kierowców, którzy będą ekscytowali naszych kibiców i pozwolą na rozwój zespołu.- powiedział Andreas Seidl, szef McLarena.

- Carlos to prawdziwy profesjonalista i praca z nim jest przyjemnością. W tym roku będziemy dalej mogli czerpać przyjemność z jego wyścigów. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w kolejnym etapie kariery, który będzie miał miejsce po odejściu z McLarena - stwierdził Andreas Seidl.

