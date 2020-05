Nowy mural na cześć Ayrtona Senny! Odsłonięto go w rocznicę powstania historycznego toru!

cza-jla 2 godziny temu 0

ależ to spłycone... to było pierwsze zwycięstwo Senny w Brazylii i był wtedy dwukrotnym mistrzem Świata. Ważniejsze jest to, że pod koniec wyścigu dostał jakichś strasznych skurczy w rękach, nie dał rady sam wysiąść z samochodu a puchar na podium podniósł z bardzo wyraźnym grymasem bólu...