Robert Kubica znowu będzie się ścigał w F1?! Odejście Vettela w tym pomoże

mer-llink pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Drobiazg, doprawdy: PiS z Orlenem. dosypią z kieszeni podatników... I hajda, Pan Kubica jeździ. Cena nie gra roli. Dla niego tez, bo co to dla dla miedzianych czół!



P.S> I tak p. Kubica - wraz z eszelonem cmokających od zachwytu Żurnalistów -będzie dalej bawił się za nasze pieniądze, bo PiS mu kupił przedtem miejsce w trzecioligowym samochodziku i dokupił jeszcze w innych. W promocji dorzucił konsolkę... I Rowerek....

100 000 000 za zeszły sezon! Czekamy na info, ile teraz wsypaliśmy do kieszeni szwajcarskiej i niemieckiej. I ile jeszcze wsypiemy (Alfa Romeo Racing ma tyle wspólnego z Włochami, co mieszkaniec ul. Popularnej w pewnej podwarszawskiej miejscowości.)

Przymusowym sponsorem tych biednych bogaczy jesteśmy my wszyscy: ty, ja, pan, pani, oni, a nawet tamci państwo pod Gołdapią. Bo to z naszych opłat, z naszych podatków, z naszych - nie jakichś cudownych "rządowych", bo takich nie ma - pieniędzy jest ten sponsoring!

Za te pieniądze można rocznie utrzymać kilkadziesiąt żłobków, sprowadzić kontenery nierefundowanego leku na raka, wspomóc rehabilitację niepełnosprawnych w całym kraju… O koronawirusie nie wspominając...



Nie czuje rumieńca na twarzy ani pan Kubica, ani dmuchający w te tutkę dziennikarze?