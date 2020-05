Oficjalnie: Sebastian Vettel odchodzi z Ferrari!

morbus-nascentiae godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Krótka ściągawka dla tych, którzy są tutaj nowi.

1. W swoim trzecim starcie w Formule 1 Kubica zajął trzecie miejsce.

2. W najlepszym razie trzecim w stawce samochodem wygrał wyścig w Kanadzie i zajmował po nim pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Potem zespół BMW Sauber zaprzestał rozwoju samochodu na ten sezon, ale mimo to Kubica zajął czwarte miejsce w generalce , a do trzeciego zabrakło mu 1 punktu.

3. Był wyraźnie lepszy od wszystkich swoich partnerów zespołowych, m.in. Heidfelda, który był kandydatem do Mercedesa zamiast Bottasa. Z pozostałymi partnerami wygrywał miażdżąco, Pietrow nie wygrał z nim bodajże ani jednych kwalifikacji.

4. Jego okrążenie kwalifikacyjne z Monaco, podczas którego ponad 20 razy prawie ocierał się o bandę, wiele osób uważa za najlepsze w całej historii tego sportu.

5. W czasach juniorskich regularnie pokonywał wszystkich swoich rywali we wszystkich seriach, m.in. Hamiltona.

6. W testach na refleks w specjalnym symulatorze też był najlepszy, osiągając 100%.

7. Jest autorem spektakularnej serii siedmiu wyprzedzeń na siedmiu kolejnych okrążeniach na torze ulicznym w Singapurze.

8. Już po wypadku z miażdżącą przewagą zdobył mistrzostwo świata w serii WRC2 w swoim pierwszym pełnym sezonie.

9. W poprzednim sezonie był wyraźnie lepszy od Russella na torze w Monako, na którym w powszechnej opinii umiejętności kierowcy odgrywają największą rolę.

10. Wygrał z Russellem w dwóch konkurencjach, które wyłącznie albo częściowo zależą od kierowcy: wyprzedził go na starcie we wszystkich wyścigach z wyjątkiem jednego i jest na pierwszym miejscu (Russell na dziewiątym) w klasyfikacji szybkości pit-stopów, która w dużym stopniu zależy od tego, jak precyzyjnie zatrzyma się kierowca.

11. Williams sam przyznawał, że na początku sezonu Kubica miał gorszy samochód długo krążyły pogłoski, że Russell dostaje ten sam silnik, co Hamilton i Bottas, a Kubica gorszy i wreszcie w internecie jest filmik, na którym widać, że samochód Russella był stabilny na zakrętach i dohamowaniu, a Kubicy nie.