Zaskakujący transfer w F1! Były zespół Roberta Kubicy pozyskał nowego dyrektora zarządzającego

Ostatnie lata były fatalne dla zespołu Williamsa. Zespół, który jeszcze na początku XXI wieku walczył o zwycięstwa, spadł na ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, zdobywając jedynie jeden punkt, wywalczony w chaotycznym GP Niemiec na torze Hockenheim.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubica w Dakarze?

Wielu ekspertów uznało Claire Williams winną kryzysu, który spadł na Williamsa. Od teraz będzie mogła liczyć na pomoc Simona Robertsa. Ekipa z Grove w poniedziałek poinformowała, że Roberts zostanie nowym dyrektorem zarządzającym, który będzie odpowiadał za sprawy techniczne, operacyjne i planowanie wewnątrz zespołu.

- Simon wniesie ogromne doświadczenie i wiedzę do zespołu Williamsa. Bardzo się cieszymy, że dołączy do nas, gdy wrócimy do pracy po tak długiej i wymuszonej przerwie - powiedziała Claire Williams. Roberts rozpocznie pracę w ekipie z Grove 1 czerwca.

Simon Roberts to bardzo doświadczony dyrektor z przeszłością w McLarenie. Wraz z brytyjskim zespołem w 2008 roku doprowadził Lewisa Hamiltona do mistrzowskiego tytułu. Potem przeszedł do ekipy Force India, jednak już po roku powrócił do stajni z Woking, gdzie pracował do 2017 roku.

Przeczytaj także: