Bolid zespołu Kubicy "jest gów*****". Tylko jedna ekipa gorsza od Alfy Romeo

Alfa Romeo nieźle rozpoczęła testy w Barcelonie, przynajmniej na papierze. Kimi Raikonen i Robert Kubica wygrali po jednym dniu testowym, ale dziennikarze, którzy dokładnie śledzą F1 twierdzą, że to tylko przykrycie problemów Alfy. Ich zdaniem wyniki zostały zrobione dzięki jeździe na podkręconym silniku i przy małym obciążeniu paliwem. Na większym dystansie Alfa Romeo ma być jednak bardzo wolna. Ponoć gorszy samochód ma tylko Williams.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubica stoi przed wielką szansą!

- Podczas testów Formuły 1 rozmawiałem z kilkoma doświadczonymi dziennikarzami, którzy mają ponad 500 wyścigów Grand Prix na swoim koncie. Ich ocena na temat nowego samochodu Alfy Romeo jest jednoznaczna. Samochód jest gówni*** - mówi Niki Juusela, komentator fińskiej telewizji C More.

Przetestują cierpliwość Raikkonena? Potencjalnie dobra wiadomość dla Kubicy

Były inżynier pracujący w F1 Ossi Oikarinena dodaje, że jakość bolidu może wpłynąć demobilizująco na Kimmiego Raikkonena, który i tak jest blisko decyzji o zakończeniu kariery. - Jeśli wiesz, że początek sezonu będzie trudny, ale samochód będzie lepszy wraz z kolejnymi wyścigami, motywacja będzie na dobrym poziomie. Jeśli jednak zaczynasz sezon w słabym samochodzie i nie możesz go rozwinąć, wtedy mocno testowana jest motywacja kierowców - powiedział.

Raikonnen kilka razy wspominał, że zostaje w Formule 1, by osiągać dobre wyniki. Jeśli tego nie będzie, może odejść do innej serii lub po prostu wrócić do rajdów. Potencjalnie może być to dobra informacja dla Roberta Kubicy, który jest rezerwowym kierowca włoskiej stajni.