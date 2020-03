Wyciekły zdjęcia. Tak ma wyglądać samochód Roberta Kubicy w serii DTM

Testy DTM, które w dniach 16-19 marca miały się odbyć na torze Monza we Włoszech zostały przeniesione do Niemiec. Sesje testowe, w których udział weźmie Robert Kubica zostaną przeprowadzone na torze Hockenheim i wydłużone do 20 marca przez koronawirusa. W mediach społecznościowych zostały opublikowane najnowsze zdjęcia BMW, które poprowadzi polski kierowca.

35-latek po udanych testach w F1 na torze w Barcelonie nie ma ani chwili wytchnienia. Już za dwa tygodnie Kubica rozpocznie swoje starty w serii Deutsche Tourenwagen Masters. Polak będzie jeździł w samochodzie klienckim marki BMW M4 obsługiwanym przez prywatny zespół ART Grand Prix, którego założycielem jest Frederic Vasseur, szef Alfy Romeo. Robert Kubica i Orlen stworzą prywatny zespół, dzięki czemu Polak będzie mógł rywalizować w niemieckiej serii DTM.

Już w poniedziałek w Warszawie zostanie zaprezentowany oficjalny bolid 35-letniego kierowcy. Tymczasem do internetu trafiło pierwsze zdjęcie BMW M4 opublikowane przez dziennikarza TVP Sport, Macieja Barszczaka. Samochód ma mieć barwy biało-czerwone, a jego widok robi ogromne wrażenie.

