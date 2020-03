Mistrz świata chwali Roberta Kubicę! Podkreśla jego największe atuty

razec11 2 godziny temu Oceniono 6 razy 0

To jakaś masakra. Codziennie jakie peany na jego cześć, cudowność itp, itd. Wszyscy wypowiadają się jaki to on cudowny, uzdolniony prawie jak mistrz świata w F1. Przecież to jest starszy facet, który już nie ma szans w konkurencji z tymi młodymi i nie będzie miał cały czas zamykając peleton. Zresztą i tak już nigdzie nie pojedzie w nowym sezonie. Al przecież ma szansę w jakieś innej dyscyplinie samochodowej. Ale nie Polak nie odpuści.