Robert Kubica znów na torze! Jest oficjalne potwierdzenie Alfy Romeo

Robert Kubica w obecnym sezonie Formuły 1 będzie łączył funkcję kierowcy rezerwowego zespołu Alfa Romeo Racing Orlen z posadą kierowcy wyścigowy Orlen Team ART w niemieckiej serii DTM. Podczas konferencji prasowej w siedzibie polskiej firmy w Warszawie, polski kierowca opowiedział o powrocie do zespołu, w którym rozpoczynał karierę w F1, w 2006 roku.

W środę pojedzie zatem Robert Kubica a po południu Kimi Raikkonen. W czwartek Alfą będzie jeździł Antonio Giovinazzi, a w piątek ponownie Kimi Raikkonen.

Robert Kubica miał już okazję do pracy z zespołem podczas pierwszej tury przedsezonowych testów w Barcelonie. - Wszystko wygląda na pewno łatwiej niż 12 miesięcy temu. To jednak nie było zbyt trudne. Porównywanie tegorocznego bolidu do tego, którym się ścigałem rok temu, nie ma jednak żadnego sensu. Nie będzie nam łatwo odrobić straty i nawiązać walkę z czołówką, jednak dopiero w Australii poznamy układ stawki. W 2008 roku na testach byliśmy najsłabszym zespołem, a do wyścigu w Australii ruszaliśmy z pierwszego rzędu - opisał swój początek polski kierowca.