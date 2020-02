Mistrz świata F1 zaskoczony wynikami Roberta Kubicy. "Nigdy nie był gorszy od Hamiltona"

byann pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Zdesperowany facet poszedł na wyścigi psów, żeby postawić ostatnie pieniądze. Podszedł do niego stary kulawy łysiejący pies i powiedział ludzkim głosem: Postaw na mnie wszystko. Wygrasz dużo pieniędzy!

Facet postawił wszystko. Wyścig się zaczął. Pies, na którego postawil, biegł dwa razy wolniej od innych i niedługo odstawał na kilka okrążeń.

Facet podszedł do toru i zdenerwowany spytał psa: Co się, q, szieje?

A pies odpowiedział:Sam, q, nie wiem, co się dzieje!