Robert Kubica znowu pojedzie w testach F1. Alfa Romeo podała termin. Polak komentuje

mer-llink 3 godziny temu Oceniono 15 razy -3

Panu Kubicy - i egzaltującym się F1, DTM i czym tam jeszcze Żurnalistom - nie jest wstyd, iż my wszyscy (w tym rodzice bez żłobków, kalecy oraz osoby chore na raka) fundujemy tę imprezę?



To nie PiS ani Orlen jest fundatorem pana Kubicy fanaberii.

Orlen i PiS tylko gwizdnęli państwowe 100 milionów i już utopili je w kieszeni upadającego Williamsa. A obecnie wkładają jeszcze do portfeli innych, równie "potrzebujących" biednych właścicieli innych stajni i głodujących inwestorów, nawet tak egzotycznych, jak Alfa, ART, DTM czy jak tam…. Głownie zresztą Germańskich!!!!!

Przymusowym sponsorem tych biednych bogaczy jesteśmy my wszyscy: ty, ja, pan, pani, oni, a nawet tamci państwo pod Gołdapią. Bo to z naszych opłat, z naszych podatków, z naszych - nie jakichś cudownych "rządowych", bo takich nie ma - pieniędzy jest ten sponsoring!

Za te pieniądze można rocznie utrzymać kilkadziesiąt żłobków, sprowadzić kontenery nierefundowanego leku na raka, wspomóc rehabilitację niepełnosprawnych w całym kraju…



(No, jak już jest alternatywa onkologia vs. TVP, to można te 100 melonów dorzucić i do TVP, a co tam Suwerenowi, nie? Suweren będzie chętnie umierał na raka, byle mógł patrzeć w TVP na zawody jakiejś niemieckiej niszowej organizacji samochodowej...

I sam Pan Duda Andrzej zresztą aż piał z zachwytu dzisiaj na widok biało-czerwonego samochodziku AR; te kolory, to nie barwy Polskie, ale barwy Mediolanu i Alfy Romeo...)



Nie czuje rumieńca na twarzy ani pan Kubica, ani dmuchający w te tutkę dziennikarze?