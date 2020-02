Kolega Kubicy z zespołu z najlepszym czasem testów! Chaos w końcówce. To nie była awaria

Kimi Raikkonen zakończył drugi dzień zimowych testów z najlepszym czasem okrążenia. Fin był również sprawcą jedynej czerwonej flagi.

Kierowca Alfy Romeo podczas ostatniej godziny zajęć popisał się wynikiem 1:17,091 na najszybszej mieszance opon Pirelli C5. W ostatnim kwadransie Raikkonen zatrzymał się również w zakręcie numer dziewięć, gdzie w jego bolidzie zabrakło paliwa. Była to pierwsza czerwona flaga podczas tych testów, a także jedyna drugiego dnia. Po uprzątnięciu samochodu jazdy zostały wznowione na sześć minut.

Drugie miejsce w tabeli należy do Sergio Pereza z Racing Point. Meksykanin był na czele przez większość dnia, potwierdzając mocne osiągi RP20. Dla samego kierowcy był to bardzo pracowity dzień, bo uzyskał trzeci najwyższy indywidualny przebieg. Kolejny jest Daniel Ricciardo, który pracował z Renault podczas porannej części sesji. Na pewnym etapie Australijczyk był zmuszony do dłuższej przerwy, ze względu na naprawy przy R.S.20.

Czwarty wynik należy do Alexandra Albona, który miał dziś pierwszą okazję na bliższe zapoznanie się z Red Bullem RB16. Za nim uplasował się Pierre Gasly w Alpha Tauri AT01, który rozpoczął dzień od niegroźnego piruetu. Szóste miejsce w zestawieniu zajął Sebastian Vettel, który jako ostatni pojawił się na torze spośród kierowców wyścigowych. Niemiec zasiadł za kierownicą Ferrari SF1000 po przerwie na lunch i wykręcił czas 1:18,154 na ogumieniu C4. Jego partner, Charles Leclerc, uplasował się z ósmym czasem.

Siódmy jest George Russell, który kontynuował współpracę z Williamsem. Za stajnią z Grove jest kolejny mocny dzień, podczas którego przejechała 116 okrążeń. Dla zespołu nie była to jednak gładka sesja, ponieważ po przerwie musiała zmierzyć się z drobnymi problemami z elektroniką FW43. Kierowcy Mercedesa, którzy byli wczoraj najszybsi, w czwartek zajęli odpowiednio dziewiąte i trzynaste miejsce. Wyżej uplasował się Hamilton, natomiast Bottas musiał odpuścić końcówkę zajęć przez awarię ERS. Najważniejszym wydarzeniem jest jednak odkrycie systemu DAS w bolidzie W11, który pozwala w trakcie jazdy zmieniać zbieżność kół i tym samym pozytywnie wpłynąć na jego osiągi.

Dziesiąty wynik ustanowił Lando Norris z McLarena, natomiast jedenasty Romain Grosjean z Haasa. Francuz był najbardziej pracowitym kierowcą tego dnia, przejeżdżając 158 okrążeń toru Catalunya. Grosjean musiał jednak odpuścić końcówkę po przygodzie w czwartym zakręcie, gdzie obrócił się o 180 stopni i uszkodził tylne skrzydło. Dwunasty jest Esteban Ocon z Renault.

