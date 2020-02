Robert Kubica po pierwszej części testów w Barcelonie. "Wróciłem do domu"

W środę na torze w Barcelonie rozpoczęły się testy przed kolejnym sezonem Formuły 1. Już pierwszego dnia startował w nich Robert Kubica. Polak w przerwie między sezonami odszedł z Williamsa i dołączył do ekipy Alfa Romeo Racing Orlen. - Kiedy w 2006 roku rozpoczynałem karierę w Formule 1, zacząłem ją w Hinwil [zespół Saubera w 2018 roku został przemianowany właśnie na Alfa Romeo]. Teraz mam 14 lat więcej i odgrywam trochę inną rolę, ale miło jest widzieć te same twarze i tych samych ludzi. Przez ten czas wiele się zmieniło - cała Formuła 1 całkiem sporo się zmieniła - zespół się rozwija, ale jego DNA nadal jest takie samo. W końcu wróciłem do domu i mam nadzieję, że przed nami dobry rok - powiedział Kubica.

Polak w tym sezonie ma być kierowcą testowym. - Będę miał kilka obowiązków innych niż samo ściganie się, ale to nie znaczy, że czekają mnie wakacje. Wezmę udział prawdopodobnie w większości lub prawie we wszystkich Grand Prix jako kierowca rezerwowy. Gdyby coś stało się Kimiemu [Raikkonenowi] lub Antonio [Giovinazziemu] - co mam nadzieję nie nastąpi - będę gotowy by ich zastąpić - powiedział Kubica, który w nadchodzącym sezonie ma także startować w serii DTM.

Robert Kubica podczas porannej sesji środowych testów wykręcił czas: 1:18.386. Dało mu to 8. miejsce na 10 kierowców, którym zmierzono czasy. Lepszy od Kubicy był m.in. George Russell. Brytyjczyk pojechał od Polaka szybciej od 0,2 sekundy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nasz kierowca jechał głównie na twardych oponach lub średniej mieszance, a Russell jedynie na miękkich oponach. To pokazuje, że dla Alfa Romeo liczył się nie tyle czas Kubicy, ile wnioski jakie przekaże mechanikom po korzystaniu z bolidu. Polak przejechał w porannej sesji 59 okrążeń.

Wyniki pierwszej części środowych testów: