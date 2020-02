Robert Kubica z ósmym czasem testów F1 w Barcelonie. Russell szybszy od Polaka

a.k.traper godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Robert po wypadku z determinacją pracował nad sobą, wielu z nas by się oddało i siadło na wózku czy w fotelu, on dążył do celu. Jego światem jest motoryzacja i wyścigi, ja go rozumiem a wyników nie oczekuję, bo są młodsi a poza tym uważa takie wyścigi za nudne, wolę rajdy terenowe tak samo jak enduro w motocyklach i cyklotrial na rowerach. Moich czterech kolegów z podwórka latało na szybowcach i samolotach kręcąc akrobacje, jeden zginał podczas skoku spadochronowego, jeden spadł z motolotnią i do dzisiaj ma problemy z kręgosłupem ale chodzi, podobnie drugi na szybowcuzaczepił o linię WN, czwarty, najbardziej utytułowany zginął z kolega podczas lotu na niskiej wysokości i ograniczonej widoczności (mgła), zostało mi tylko zdjęcie z choinkowej zabawy. Uszanujcie chociaż determinację tych ludzi i walkę z własną słabością. Dlaczego Orlen został sponsorem to nie wiem i nie jestem za budowapolskiego zespołu czy toru, są inne o wiele ciekawsze dyscypliny.