Grand Prix Polski. Gonił, gonił, ale nie dogonił. Tai Woffinden mistrzem świata

Ostatnia runda żużlowych mistrzostw świata rozgrywana była w Toruniu. Polscy kibice liczyli na to, że Bartosz Zmarzlik odrobi 10 punktów straty w klasyfikacji generalnej do Taia Woffindena. Ale choć 23-latek przez cały turniej gonił zawzięcie, to Brytyjczyk zdołał utrzymać przewagę i to on został mistrzem świata. Po raz trzeci w karierze.

Woffinden w klasyfikacji końcowej po dziesięciu turniejach wyprzedził Zmarzlika i Szweda Fredrika Lindgrena. Wszystko rozstrzygnęło się w półfinałach. W pierwszym z nich Lindgren dojechał do mety trzeci, co dawało mu brąz. W drugim świetnie ze startu wyszli Niels Kristian Iversen ze Zmarzlikiem, ale zajęci walką między sobą przepuścili Woffindena, który zdecydowanym atakiem przedarł się na drugą pozycję. I tym samym wyrzucił Zmarzlika z finału, w którym sam potwierdził swoją dominację w tym sezonie.

Po przejechaniu mety Woffinden nie rzucił się w objęcia mechaników, tylko wbiegł na trybunę, by uściskać żonę i malutką córeczkę. Później po polsku podziękował kibicom zgromadzonym na stadionie w Toruniu, a także zadedykował swoje zwycięstwo Tomaszowi Jędrzejakowi, żużlowcowi, który kilka tygodni temu został znaleziony martwy w swoim domu.

Grand Prix Polski w Toruniu:

1. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 12 punktów (3,3,w,1,3,2) + 1. miejsce w finale

2. Artiom Łaguta (Rosja) - 18 (3,3,3,3,3,3) + 2. miejsce w finale

3. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 10 (2,2,0,1,3,2) + 3. miejsce w finale

4. Niels Kristian Iversen (Dania) - 10 (2,2,3,0,t,3) + 4. miejsce w finale

5. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 15 (3,3,3,3,2,1)

6. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 11 (2,2,1,3,1)

7. Greg Hancock (USA) - 9 (0,3,3,2,1,0)

8. Martin Vaculik (Słowacja) - 8 (1,1,2,3,1,0)

9. Jason Doyle (Australia) - 7 (3,1,1,0,2)

10. Nicki Pedersen (Dania) - 7 (1,2,2,2,0)

11. Matej Zagar (Słowenia) - 6 (2,0,1,1,2)

12. Maciej Janowski (Polska) - 6 (1,0,2,2,1)

13. Chris Holder (Australia) - 5 (1,1,0,0,3)

14. Vaclav Milik (Czechy) - 5 (w,1,2,1,1)

15. Daniel Kaczmarek (Polska) - 2 (0,0,0,2,0)

16. Przemysław Pawlicki (Polska) - 1 (0,0,1,w,0)

17. Igor Kopeć-Sobczyński (Polska) - 0 (0)

Klasyfikacja końcowa Grand Prix:

1. Woffinden - 139

2. Zmarzlik - 129

3. Lindgren - 109

4. Janowski - 104

5. Hancock - 102

6. Łaguta - 97

7. Doyle - 93

8. Sajfutdinow - 89

9. Patryk Dudek - 84

10. Zagar - 79

11. Pedersen - 74

12. Holder - 65

13. Vaculik - 52

14. Pawlicki - 36

15. Iversen - 36

16. Craig Cook - 30