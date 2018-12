Kinga Zbylut z życiowym sukcesem, Monika Hojnisz w 40. w Novym Meście

jarda75 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Faaantastycznie ! Do tej pory najlepsze miejsce 40, a tu TAKI wynik ! Jeszcze Kamila odpali i to może być naprawdę fajna zima w naszym kobiecym biathlonie. Wielkie gratulacje i szacunek dla Pani Nadii.

Co do międzynarodowego biathlonu, to naprawdę imponujący powrót Dalhmaier. Jej rywalizacja z Makarainen i Wierer zapowiada się frapująco.

A wracając do naszych reprezentantów, to może teraz tak wzorem p. Mitoraj, Łukasz poprawi swoją życiówkę. Takie oto mam przedświąteczne życzenia...