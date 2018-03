Biathlon. Wielkie emocje w ostatnim biegu. Kaisa Makarainen z Kryształową Kulą

Ostatnie zawody sezonu 2017/18 odbyły się w rosyjskiej Tiumeni i był to bieg ze startu wspólnego na 12,5 kilometra. Makarainen Kryształową Kulę zgarnęła głównie dzięki temu, że zdecydowanie lepiej przebiegła ostatnie okrążenie. Chociaż była za Kuźminą, to odrobiła pięciosekundową stratę do rywalki. W klasyfikacji generalnej triumfowała z przewagą zaledwie trzech punktów.

Ostatnie zawody sezonu wygrała Daria Domraczewa. Białorusinka o blisko dwie sekundy wyprzedziła Paulinę Fialkovą ze Słowacji i o sześć Anais Chevalier z Francji. Domraczewa zajęła w klasyfikacji generalnej trzeciej miejsce, do Makarainen straciła tylko 18 punktów.

Weronika Nowakowska zajęła przedostatnie 29. miejsce. Polka straciła do Domraczewej prawie 2,5 minuty, przebiegła trzy karne rundy. Dla Nowakowskiej były to ostatnie w karierze zawody w Pucharze Świata. Na koniec sezonu Polka uplasowała się na 27. miejscu.