Alpejski PŚ w Val Gardenie: Ilka Stuhec historyczną zwyciężczynią na trasie Salsong

Trasa Saslong w Val Gardena należy do najsłynniejszych zjazdów ¶wiata i choć Puchar ¦wiata mężczyzn odbywa się tam od 1969 roku, to dopiero dzi¶ po raz pierwszy w historii kobiety zmierzyły się na tej trasie w pucharowych zawodach. Co ciekawe, panie rywalizowały już na tej trasie w ramach Mistrzostw ¦wiata w 1970 roku.

Historyczn± zwyciężczyni± pucharowego zjazdu na Salsong została Ilka Štuhec, która na mecie zameldowała się z czasem 1:22,81. Warto przypomnieć, że Słowenka w tym sezonie powraca po rocznej przerwie spowodowan± kontuzj±. Dzisiejszy triumf jest jej pierwszym po 643 dniach – ostatnie zwycięstwo odniosła w sezonie 2016/2017 w Aspen.

Na drugim miejscu, ze strat± 0,14 sek. do Štuhec uplasowała się Nicol Delago, dla której jest to pierwsze podium Pucharu ¦wiata w karierze. Dzisiejszy wynik 22-latki nie powinien być ogromnym zaskoczeniem, gdyż Włoszka bardzo dobrze spisywała się w treningach na trasie Salsong – w pierwszym była 28., w drugim 2., a w trzecim 3. Dotychczas jej najlepszym rezultatem była 5. lokata w zjeĽdzie w Lake Louise z tego sezonu.

Na najniższym stopniu podium stanęła Ramona Siebehofer, która była wolniejsza od dzisiejszej triumfatorki o 0,51 sek. 27-letnia Austriaczka, podobnie jak Delago bardzo dobrze spisywała się w treningach – w pierwszym i trzecim była najszybsza, a w drugim zajęła 4. lokatę. Dla Siebenhofer jest to drugie podium Pucharu ¦wiata w karierze, w tym drugie trzecie miejsce.

Tuż za podium uplasowały się Jasmine Flury (+0,87 sek.), Michaela Wenig (+0,89 sek.), Mirjam Puchner (+0,96 sek.). Siódm± lokatę zajęła Stephanie Venier +(1,16 sek.), ósme ex aequo były Lara Gut-Behrami oraz Kira Weidle (+1,18 sek.), a czołow± dziesi±tkę zamknęła zwyciężczyni dwóch zjazdów tego sezonu Nicole Schmidhofer (+1,20 sek.).

Liderk± klasyfikacji zjazdowej wci±ż jest Nicole Schmidhofer z dorobkiem 226 punktów. Na drugie miejsce awansowała dzisiejsza triumfatorka Ilka Štuhec. Trzecie miejsce zajmuje Michelle Gisin, która dzisiejszy zjazd zakończyła na 18. pozycji.

