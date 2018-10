Lindesy Vonn zakończy karierę

Lindsey Vonn mówiła do tej pory, że przestanie startować w zawodach, gdy pobije rekord Ingemar Stenmark, która wygrała 86 zawodów Pucharu Świata. 33-latka, która zdobyła złoto w zjeździe na igrzyskach w Vancouver, ma 82 wygrane, ale teraz twierdzi, że karierę zakończy bez względu na to, ile triumfów jeszcze odniesie.

- Jeśli uda mi się pobić rekord, to będzie dla mnie spełnienie marzeń. Jeśli mi się to nie uda, to i tak uważam, że moja kariera była pełna sukcesów - stwierdziła Vonn.

Vonn do złota w zjeździe dołożyła brązowy medal w Super-G na tych samych igrzyskach, w Pjongczangu w 2018 roku była trzecia w zjeździe. Ma też siedem medali mistrzostw świata (dwa złote, trzy srebrne, dwa brązowe), czterokrotnie wygrywała Puchar Świata, po raz ostatni w 2012 roku.

- Fizycznie doszłam do takiego momentu, gdzie to już nie ma sensu. Chciałabym być aktywna, gdy będę starsza, dlatego muszę wybiegać w przyszłość, a nie myśleć tylko o tym, co tu i teraz - stwierdziła Vonn.

Vonn planuje w tym sezonie starty we wszystkich zjazdach i Super-G. Jej pierwszymi zawodami ma być Puchar Świata w Lake Louise w listopadzie.

