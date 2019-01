Monika Skinder po zdobyciu pierwszych punktów PŚ: Ogromne emocje i wielka satysfakcja

Jest uznawana za wielki talent i pokazuje to na każdym kroku. Dzi¶ pierwszy raz w karierze wywalczyła punkty Pucharu ¦wiata. – To moje pierwsze wej¶cie do czołowej trzydziestki. Towarzysz± mi ogromne emocje i wielka satysfakcja – powiedziała nam zaraz po ćwierćfinałowym biegu Monika Skinder. Polka w eliminacjach zajęła 29. miejsce. W ćwierćfinale biegła z mistrzyni± ¶wiata w tej specjalno¶ci, czyli Maiken Kaspersen Fall±. Do awansu zabrakło niewiele, bo nasza zawodniczka była czwarta, ale straciła do Norweżki nieco ponad sekundę. – Wydawało mi się, że dobrze zrealizowałam swój plan. Na pocz±tku chciałam się trzymać za zawodniczkami. Potem spróbowałem zaatakować, ale silny wiatr znad rzeki trochę mi przeszkodził – relacjonowała Skinder.

To pierwsze punkty dla polskich biegaczek w tym sezonie. – Na pewno praca przynosi efekty, co pokazuj± moje wyniki w tym sezonie. Sprinty wychodz± mi bardzo dobrze i nie będę temu zaprzeczać. Praca jest na wysokim poziomie – mówiła siedemnastolatka. Teraz przed ni± mistrzostwa ¶wiata w Lahti. – Tam zamierzam wykonać dobr± „robotę” i powalczyć o dobre lokaty. Jak będzie to zobaczymy – przyznała najzdolniejsza polska sprinterka. Jak powiedziała, okre¶lanie jej wielkim talentem, nakłada na ni± niepotrzebn± presję. – To nieco może przeszkadzać, ale staram się o tym nie my¶leć – powiedziała dwudziesta zawodniczka dzisiejszego sprintu.

