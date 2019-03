Droga do pierwszego zimowego wejścia na K2 otwarta przed Polakami. Txikon zrezygnował

fitt 8 minut temu Oceniono 1 raz -1

Czy Tom I Ala są świadomi, ze w tej chwili w Polsce nie ma himalaisty z predyspozycjami do wejścia zima na ponad 8100.

Marzną i powyżej 8100 nie przeżyją.

Pokazały to wyprawy na G i BP.

Jak wyłudza kasę, mogą sie zrobić kolejna wycieczkę do BC.

Ale bezpieczniej będzie jeżeli jako te muły rozbija się w Dol. Mułowej

i jako te ciemniaki będą podchodzić na Ciemniaka.