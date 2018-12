Alpejski PŚ w Semmering. Bardzo dobry występ Maryny Gąsienicy-Daniel

Podczas zawodów P¦ w austriackim Semmering niespodziankę sprawiła startuj±ca z 33. numerem Maryna G±sienica-Daniel. Polka sklasyfikowana została na 25. miejscu po pierwszym przejeĽdzie, trac±c 1,56 sek. do Shiffrin. Polka zawody ostatecznie zakończyła na 19. miejscu. Jest to pierwszy tak dobry rezultat G±sienicy-Daniel w slalomie gigancie w zawodach Pucharu ¦wiata. Na uwagę zasługuje fakt, że Polka osi±gnęła dwunasty czas drugiego przejazdu. Obecnie G±sienica-Daniel ma 15 punktów i jest 80. w klasyfikacji generalnej.

Historyczny wynik

Polka startuje w P¦ od 2011 roku, ale dopiero teraz po raz pierwszy udało jej się zakwalifikować do drugiego przejazdu w slalomie gigancie. Punkty zdobyła po raz pi±ty w karierze, jej najlepszym wynikiem jest 17. miejsce, ale w slalomie równoległym. Tamten wynik osi±gnęła rok temu w Courchevel.

G±sienica-Daniel od kilku lat jest największ± nadziej± na lepsze czasy dla polskiego narciarstwa alpejskiego. W Pjongczangu zajęła 16. miejsce w kombinacji alpejskiej, co było najlepszym wynikiem polskich alpejczyków w igrzyskach od 2002 roku. Niedawno wygrała zawody Pucharu Europy w slalomie gigancie, jako pierwsza Polka od 14 lat. A teraz wreszcie awansowała do drugiego przejazdu swojej koronnej konkurencji w Pucharze ¦wiata. Wcze¶niej punktowała w P¦ w slalomie równoległym i kombinacji

Niespodziewana wygrana Vlhovej

W pi±tkowych zawodach niespodziewanie triumf odniosła Petra Vlhova, która o 0,45 sek. wyprzedziła Viktorię Rebenburg i o 0,6 sek. Tessę Worley. Pomimo, iż Vlhova po pierwszym przejeĽdzie zajmowała 4. lokatę, to nikt się nie spodziewał, że może ona sięgn±ć po triumf w pi±tkowych zawodach. Dla reprezentantki Słowacji jest to nie tylko pierwsze gigantowe zwycięstwo w karierze, bo zawodniczka ta nigdy nie była nawet na podium w tej konkurencji. Tuż za podium sklasyfikowana została Stephanie Brunner, która do zwyciężczyni straciła 0,64 sek. Mikaela Shiffrin zajęła ostatecznie 5. lokatę (+0,66 sek.). Na szóstym miejscu zawody zakończyła liderka klasyfikacji gigantowej Federica Brignone (+0,76 sek.). Kolejne miejsca zajęły: Ricarda Haaser (+0,9 sek.), Anna Veith (+0,94 sek.) oraz Ragnhild Mowinckel (+1 sek.). Na 10. pozycji sklasyfikowana została Marta Bassino (+1,51 sek.).

