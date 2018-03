Skoki narciarskie. Maciej Maciusiak trenerem kadry B! Wojciech Topór obejmie juniorów

Zaplecze polskich skok闚 od dw鏂h lat jest w z造m stanie. Zupe軟ie bez formy s niedawne nadzieje tej dyscypliny, nie m闚i帷 o atmosferze, kt鏎a te jest kiepska. W zwi您ku z tym z posad trenera kadry B po瞠gna si Radek 疳dek.

Pozycja Czecha by豉 s豉ba ju po okresie letnim, gdy jego zawodnicy nie by w stanie zwi瘯szy limitu startowego w Pucharze Kontynentalnym. Zima tylko przela豉 czar goryczy.

- Razem z Adamem Ma造szem wypracowali鄉y pewne zmiany. Ufam, 瞠 to pomo瞠 rozwi您a problemy. (...) Ni窺ze kadry dostan te wi璚ej pieni璠zy. To by m鎩 warunek - m闚i po ostatnich zawodach Stefan Horngacher

Nowym trenerem drugiej dru篡ny zosta Maciej Maciusiak, kt鏎y przez ostatnie dwa sezony pracowa z juniorami i osi庵a dobre rezultaty. Praca trenera jest dobrze oceniania w zwi您ku, a o kadrze C wszyscy wypowiadali si w samych superlatywach.

Maciusiak wraca do kadry B

Maciej Maciusiak zaliczy zatem sportowy awans. Jakie zadania dostanie nowy trener? Trzeba przywr鏂i profesjonalizm w kadrze B, poprawi atmosfer oraz odpowiednio przygotowa skoczk闚. S造n帷y z twardej r瘯i Maciusiak jest w stanie to zrobi.

Maciusiak by ju trenerem kadry B w czasach, gdy szkoleniowcem pierwszej dru篡ny by ㄆkasz Kruczek. W ostatnim sezonie pracy Kruczka zawodnicy Maciusiaka prezentowali si lepiej i cz瘰to punktowali w zawodach Pucharu 安iata. Co wi璚ej, Stefan Hula podkre郵a, 瞠 w豉郾ie duet Maciusiak/Top鏎 pozwoli mu zn闚 cieszy si skokami.

Pierwsza samodzielna praca Topora

Po przyj軼iu Stefana Horngachera trzeba by這 pom鏂 juniorom, kt鏎zy znale幢i si w trudnej sytuacji. Maciusiak zaliczy pewnego rodzaju degradacj do kadry C, ale zwi您ek postawi przed nim wa積y cel - trzeba ratowa m這dych i wprowadza ich w 鈍iat skok闚 narciarskich. Dobre wyniki Tomasza Pilcha czy Paw豉 W御ka, s potwierdzeniem, 瞠 mu si to uda這.

Nowy trener kadry B podkre郵a r闚nie, 瞠 wa積 cz窷ci sukces闚 by tak瞠 Wojciech Top鏎, czyli jego wieloletni asystent. Teraz duet zostanie jednak rozdzielony, bo kadra junior闚 zostanie pod samodzieln opiek Wojciecha Topora. Skoczkowie bardzo dobrze oceniaj jego prac i podkre郵aj du瞠 umiej皻no軼i w przygotowaniu kombinezon闚.

Skoczkowie siedz jak na szpilkach

PZN poinformowa r闚nie, 瞠 trenerzy przedyskutowali tak瞠 sk豉dy kadr na kolejny sezon skok闚 narciarskich. Federacja powo豉 standardowo trzy dru篡ny, a sk豉dy osobowe zostan zatwierdzone 17 kwietnia na posiedzeniu zarz康u.

O ile sk豉d kadry A jest na og馧 znany, to wiele mo瞠 si wydarzy w kadrze B. Skoczkowie nie dostali jeszcze informacji, kto z nich znajdzie si w planach centralnego szkolenia. Oznacza to, 瞠 przed zainteresowanymi skoczkami kilka dni m璚z帷ego oczekiwania.

- Nie wiem, co ja zrobi, jak to si 幢e dla mnie sko鎍zy - m闚i nam jeden z Polak闚, kt鏎y nerwowo czeka informacj z Polskiego Zwi您ku Narciarskiego.

Powo豉nie do kadry daje polskiemu skoczkowi wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju. Zawodnicy maj sprz皻, warunki do trenowania i opiek trenersk oraz medyczn. Niestety, nie wszyscy chcieli z tego dobrze korzysta, co odbi這 si na wynikach bezpo鈔edniego zaplecza w ostatnich dw鏂h latach.