Freitag nie wierzy w to, że Stoch powtórzy jeszcze taki sezon. Niemiec dziękuje Polakowi za walkę

Na konferencji prasowej po sezonie 2017/2018 pojawili się Richard Freitag i Daniel Andre Tande. Niemiec był pytany, jak oceni swoją rywalizację z Kamilem Stochem i czy jest zawiedziony, że nie udało mu się wygrać z Polakiem.

To był zaszczyt, że mogłem z nim czasami walczyć o zwycięstwo. Nie wiem, jak Kamil utrzymywał taką formę przez cały sezon. Byłem świadkiem tego i to było niesamowite. - odpowiadał Freitag.

Freitag niemal przez cały sezon starał się dotrzymać kroku Kamilowi Stochowi, ale od Turnieju Czterech Skoczni Polak zaczął nadawać ton rywalizacji. Stoch w sumie wygrał dziewięć konkursów, a Niemiec zwyciężył w trzech zawodach i aż pięć razy stawał na drugim stopniu podium.

Freitag dodał, że wiele wskazuje na to, że Stoch nie będzie już w stanie powtórzyć tego osiągnięcia. - Chcieliśmy go pokonać, ale mimo to cieszyłem się jego sukcesami. Kamil na pewno będzie to wspominał. Nie sądzę jednak, by mógł kiedyś to powtórzyć- mówił. Na koniec Freitag zaskoczył także dziennikarzy, bo stwierdził, że przed nim dwa miesiące służby wojskowej. Dopiero potem będzie mógł odpocząć