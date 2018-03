Goran Janus zwolniony z funkcji trenera. Słoweńcy wybrali następcę

Wyniki Słoweńców rozczarowują. Po fantastycznym skokach i absolutnej dominacji Petera Prevca dwa lata temu i czterech zwycięstwach Domena Prevca w edycji 2016/2017, przyszedł czas na bardzo przeciętne wyniki.

Wszyscy w Słowenii byli przekonani, że czas Gorana Janusa się skończył i na stanowisku trenerskim muszą zajść duże zmiany. Za Janusem nie przemawiał także fakt, że jest on osobą o trudnym charakterze, co przełożyło się na dużo problemów w szatni. Otwarcie o swoich konfliktach z trenerem mówił na przykład Robert Kranjec.

Szansa dla trenera juniorów

Prezes słoweńskiej federacji Ljubo Jasnic oświadczył, że nowym szkoleniowcem kadry Słowenii będzie Gorazd Bertoncelj, który do tej pory znany był ze świetnej pracy z juniorami. To on również doprowadził do pierwszych sukcesów Domena Prevca.

Wszyscy w Słowenii mają świadomość, że kraj dysponuje ogromną liczbą młodych i zdolnych skoczków, których teraz trzeba wprowadzać w świat skoków. Nowy trener ma w tym mocno pomóc.

Janus nie pożegnał się jednak definitywnie ze związkiem. Były trener przejął obowiązki dyrektora sportowego słoweńskich skoków.