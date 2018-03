Będą zmiany trenerów w polskich skokach. Trzeba ratować zaplecze

Zaplecze polskich skoków jest w złym stanie. Zupełnie bez formy są niedawne nadzieje tej dyscypliny, nie mówiąc o atmosferze, która też jest kiepska. Może to oznaczać, że z posadą trenera kadry B pożegna się Radek Żidek.

- W przyszłym tygodniu w Krakowie nastąpi spotkanie wszystkich trzech zespołów narodowych. Wtedy będą obradować nad kształtem kadr na kolejny sezon - mówi Apoloniusz Tajner.

Nowym trenerem drugiej drużyny powinien zostać Maciej Maciusiak, który przez ostatnie dwa sezony pracował z juniorami i osiągał bardzo dobre rezultaty. Praca trenera jest dobrze oceniania w związku, a o kadrze C wszyscy wypowiadali się w samych superlatywach.

- Wiem, że Adam Małysz już od pewnego czasu nad tym pracuje. Ufam mu w tych sprawach - mówił po ostatnich zawodach Stefan Horngacher.

Maciusiak znowu do góry?

Maciej Maciusiak może zaliczyć zatem sportowy awans. Trzeba przywrócić profesjonalizm w kadrze B, poprawić atmosferę oraz odpowiednio przygotować skoczków. Słynący z twardej ręki Maciusiak jest w stanie to zrobić. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się z Żidkiem, ale możliwe, że związek będzie chciał wykorzystać jego wiedzę.

Maciusiak był już trenerem kadry B w czasach, gdy szkoleniowcem pierwszej drużyny był Łukasz Kruczek. W ostatnim sezonie pracy Kruczka zawodnicy Maciusiaka prezentowali się lepiej i często punktowali w zawodach Pucharu Świata. Co więcej, Stefan Hula podkreśla, że właśnie duet Maciusiak/Topór pozwolił mu znów cieszyć się skokami.

Do tej pory dawał radę

Po przyjściu Stefana Horngachera trzeba było ratować polską kadrę juniorów, która znalazła się w trudnej sytuacji. Maciusiak zaliczył pewnego rodzaju degradację do kadry C, ale związek postawił przed nim ważny cel - trzeba ratować młodych i wprowadzać ich w świat skoków narciarskich. Dobre wyniki Tomasza Pilcha czy Pawła Wąska, są potwierdzeniem, że mu się to udało.

Na tę chwilę wygląda to tak, że kadra juniorów zostanie pod opieką Wojciecha Topora, który do tej pory był asystentem Maciusiaka. Skoczkowie bardzo dobrze oceniają jego pracę i podkreślają duże umiejętności w przygotowaniu kombinezonów.