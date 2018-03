Kamil Stoch "wyluzuje" na tradycyjnym pikniku dla skoczków? "Jeszcze się zastanowię, bo mam kawałek"

Polska zajęła czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Miejsce poza podium jest o tyle ciekawe, że to dopiero drugi taki przypadek w historii pracy Stefana Horngachera w Polsce. Na swoim bardzo wysokim poziomie latał jednak Kamil Stoch, który oddawał najdłuższe próby.

- Walczyliśmy jak lwy, ale inni okazali się lepsi. Warunki były bardzo dobre. Siła czasem się zmieniała, ale było bardzo sprawiedliwie. Oba moje skoki były super. Ten próbny zresztą też. To mógł być jeden z lepszych skoków w tym sezonie. Każdy lot koło 250 metrów cieszy - mówił po konkursie Kamil Stoch w rozmowie z dziennikarzami.

Polak w pierwszej serii poleciał na 248,5 metra, w drugim skoku lądował 4,5 metra bliżej. Niestety, Stocha mocno wciskało w zeskok, przez co tracił wiele punktów na notach (dwa razy dostał 49,5 pkt). Mimo, że Polak lądował najdalej, to indywidualnie zająłby czwarte miejsce. - Trudno jest tam lądować. Ja spadam z dosyć dużej wysokości i wciska mnie w zeskok. Inni zawodnicy latają nieco niżej i przez to mają łatwiej, ale dajemy radę! - cieszył się Stoch.

Zawodnik stwierdził również, że czuje się bardzo dobrze, a jego skoki tylko odzwierciedlają jego odczucia. W poprzednim sezonie Polak nie miał już sił na koniec zimy, ale teraz jest zupełnie inaczej. - To jest efekt pracy całego sztabu i wszystkich naszych konsultantów. To także moja praca. Dzięki temu do końca sezonu trzeba czuć się dobrze - dodawał Stoch.

Stoch: Piknik? Po drodze się zastanowię

Tuż po sobotnich zawodach w Planicy polscy skoczkowie ruszyli na tradycyjni rodzinny piknik. Wielu zawodników skończyło już sezon i mogą mocniej imprezować razem z innymi skoczkami.. Na pytanie, czy Stoch do końca sezonu zachowa koncentrację, czy tym razem skorzysta z okazji i nieco bardziej zaszaleje, odpowiedział: - Jeszcze nie wiem, mam jeszcze kawałek i się zastanowię - śmiał się Polak.

Do wioski skoczków jest spory kawałek, a zawodnicy muszą pokonać około 300-400 metrów. Na pikniku wszystkie ekipy przygotowują swoje tradycyjne potrawy, a skoczkowie mogą się napić piwa i innych regionalnych alkoholi. Impreza jest wieloletnią tradycją Planicy.

Wielki finał Pucharu Świata już w niedzielę. Początek konkursu o godzinie 10. Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live.