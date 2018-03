PŚ w Planicy. Norwegia z kolejnym triumfem! Polska tuż za podium

ml2403 pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

By coś wygrać w drużynówce wszyscy muszą skakać równo i dobrze. No od biedy jeden skok może być trochę słabszy. Tu jednak Żyła był słabiutki, a niestety dołączył do niego Kubacki, który już pierwszy skok miał slaby, a drugi zupełnie slaby no i czemu się dziwić. Kolejnym problemem jest skakanie bardzo daleko poza punkt konstrukcyjny. Jak widać po najdalszych skokach Stocha dzisiaj i wczoraj oraz Johanssona wczoraj nie opłaca się skakać powyżej 242-3 m, gdyż tam się wypłaszcza i nie da rady się wylądować telemarkiem za co od razu ma się odjętych w sumie ok.6 pkt za styl. To powoduje, że trzeba skoczyć co najmniej 5m dalej by to zrównoważyć. To się udało Stochowi w I serii ale w drugiej miał tylko 4 m dłuższy skok i już nie wystarczyło by mieć najlepszą notę. To jest trochę krzywdzące, bo premiowana powinna być przede wszystkim długość a nie noty sędziowskie. Noty powinny być dodatkiem, a nie głównie decydować o miejscu, a uważam, że skocznie powinny być tak budowane by zeskok miał odpowiedni kąt pochylenia jeszcze co najmniej 5% poza rozmiar skoczni mamuciej i 10% poza rozmiar skoczni dużej..