Puchar Narodów. Polska z coraz mniejszymi szansami na drugie miejsce

Zdecydowanym liderem jest Norwegia. Ma 6927 pkt, czyli aż 1068 pkt przewagi nad Niemcami. Ci mają kolejne 210 pkt przewagi nad Polską. Szanse na odrobienie takich strat w jednym konkursie nie są za wielkie, choć to nadal teoretycznie możliwe.

Polacy zaprzepaścili dużą szansę. Jeszcze po pierwszej serii sobotniego konkursu drużynowego zajmowali drugie miejsce, a Niemcy trzecie. Ostatecznie to nasi rywale zajęli drugie miejsce, a podopieczni Stefana Horngachera byli czwarci. Gdyby utrzymały się wyniki po pierwszej serii, to Polacy mieliby zaledwie 60 pkt straty do swoich rywali!

Ostatni konkurs w niedzielę o 10.00 (o 9.00 seria próbna). Weźmie w nim udział 30 najlepszych skoczków według klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

O punkty powalczy pięciu Polaków (1. Kamil Stoch, 8. Dawid Kubacki, 13. Stefan Hula, 14. Piotr Żyła i 21. Maciej Kot) oraz pięciu Niemców (2. Richard Freitag, 4. Andreas Wellinger, 10. Markus Eisenbichler, 15. Karl Geiger i 18. Stephan Leyhe).

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Norwegia 6927 pkt

2. Niemcy 5859

3. Polska 5649

4. Austria 3544

5. Słowenia 3156

6. Japonia 2606

7. Szwajcaria 1013

8. Rosja 455

9. Finlandia 119

10. Czechy 95

11. USA 62

12. Kanada 31

13. Bułgaria 15

14. Francja 12

14. Włochy 12