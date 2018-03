Planica 7. Kamil Stoch nadal drugi

W tym roku rywalizacja w Planicy toczy się o dodatkową stawkę. Organizatorzy przygotowali 20 tysięcy franków szwajcarskich dla skoczka, który uzyska najwyższą notę złożoną ze wszystkich siedmiu oficjalnych, punktowanych skoków w ten weekend. Na turniej Planica 7 złożą się: start w czwartkowych kwalifikacjach, w obu seriach konkursowych w piątek, obu seriach sobotniej "drużynówki" i obu seriach niedzielnego finału sezonu.

W konkursie drużynowym Polska zajęła 4. miejsce. Wygrała Norwegia przed Niemcami i Słowenią.

Stoch odrobił 1,5 pkt straty do Forfanga i żeby zatriumfować w słoweńskim turnieju musi w niedzielę odrobić ponad 22 pkt do Norwega. Za plecami Stocha czai się jeszcze Robert Johansson (traci do niego 8,3 pkt).

Ostatni konkurs w niedzielę o 10.00 (o 9.00 seria próbna). Weźmie w nim udział 30 najlepszych skoczków według klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Klasyfikacja Planica 7:

1. Johann Andre Forfang 1104,7 pkt

2. Kamil Stoch -22,1 pkt

3. Robert Johansson -30,4 pkt

4. Richard Freitag -60,9 pkt

5. Stefan Kraft -67 pkt

10. Dawid Kubacki -108,2 pkt

13. Stefan Hula -128,3 pkt

33. Jakub Wolny -565,4 pkt

36. Piotr Żyła -584,6 pkt

42. Maciej Kot -707,6 pkt