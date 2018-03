PŚ w Planicy. Polacy zjeżdżają na finał skoków. Bilety kupili fani z ponad 30 krajów

Na zeskoku rozkładane jest podium, a Słoweńcy w smutku opuszczają obiekt. Na trybunach pozostaje jednak wielu kibiców, a niemal wszyscy ubrani są w biało-czerwone barwy. Właśnie tak wyglądał obrazek tuż po zakończeniu piątkowego konkursu na słoweńskiej Letalnicy. Potem oczywiście dekoracja i wspólnie odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Głośno i dostojnie, ale jakby z pewną rezerwą przed niedzielą.

W czasie dwóch ostatnich konkursów w sezonie Polaków ma być tu jeszcze więcej. Słoweńscy dziennikarze mówią nam, że organizatorzy spodziewają się nawet sześciu tysięcy polskich fanów. Niektórzy z podziwem dodają nawet, że będzie ich dziesięć tysięcy, ale w tak optymistyczną liczbę raczej nie należy wierzyć.

Kibice z ponad 30 krajów

Finał Pucharu Świata przyciąga kibiców z całego świata. Organizatorzy informują, że wejściówki zostały sprzedane obywatelom z ponad 30 krajów, a przecież sprzedaż jest jeszcze prowadzona. Oprócz wielkiej reprezentacji ze strony Słoweńców i Polaków, do Planicy przyjeżdżają także fani z niezwykle egzotycznych krajów (patrząc z perspektywy skoków narciarskich). Bilety sprzedano m.in Portugalczykom, Rumunom, Turkom czy obywatelom Iranu.

Ceny biletów? Wysokie

Warto zauważyć, że wejściówki tradycyjnie nie są tanie. Za bilety trzeba było zapłacić od 30 aż do 270 euro. W piątek fanów było jednak mniej niż w czasie czwartkowych kwalifikacji. Z czego to wynika? W czasie kwalifikacji na skocznię ściągnięto kilka tysięcy dzieci ze słoweńskich szkół i to one zapewniały oprawę czwartkowego widowiska.

Słoweńcy mówią jednak, że zawsze największym powodzeniem cieszy się sobotni konkurs drużynowy. Wśród wielu kibiców panuje przekonanie, że drużynówki nie są tak ciekawe, jak zawody indywidualne, ale Planicy jest zupełnie inaczej, a Słoweńcy mają wtedy jedyną szansę na podium.

Kolorowy tłum i świetna logistyka

Do ceny wyjazdu na finał Puchar Świata w Planicy trzeba oczywiście doliczyć koszt noclegów. O tych trzeba było pomyśleć zdecydowanie wcześniej, bo ceny potrafią osiągać absurdalne rozmiary. Zapleczem noclegowym jest jednak Kranjska Gora i Bled, które są znakomicie skomunikowane z Planicą i skoczniami braci Gorisków.

Zawsze można jednak postawić na własny środek transportu i noclegu. Już w samej Planicy trafiliśmy na ulicę, przy której ustawione było kilkanaście kamperów. W tym oczywiście te z polskimi flagami. - Jesteśmy tu już czwarty raz i zawsze atmosfera jest fenomenalna. Przyjechaliśmy już we wtorek. Na skoczni pojawimy się jednak dopiero w niedzielę. Poprzednie konkursy obejrzymy zza płotu – mówi Tomasz, kibic z Lublina.

Cel – upłynnić ruch

Dla kibiców przygotowano specjalne, darmowe połączenia między dwoma miejscowości, a prawie 10 kilometrowa podróż wśród kolorowego tłumu kibiców, to coś, co każdy fan skoków powinien przeżyć. W Planicy uruchomiono również specjalny projekt „Pociągiem do Planicy”, który umożliwia bezpłatny dojazd dla kibiców, którzy będą podróżowali z Jesenic do Kranjskiej Gory. Potem fanów zabierają bezpłatne autobusy. Tych jest naprawdę sporo, a kibice trafiają na nie bez żadnego problemu. Ma to znacznie upłynnić ruch, bo w ostatnich latach droga z Kranskiej Gory do Planicy często się korkowała. Najgorzej było ponoć w 2016 roku, gdy Peter Prevc sięgał po Kryształową Kulę za sezon 2015/2016. Do malutkiej Planicy miało wówczas zjechać nawet 50 tysięcy kibiców.