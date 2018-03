Kamil Stoch wygrał aż 15 konkursów w dwa sezony. "Zupełnie o tym nie myślę"

Kamil Stoch znów nie dał szans swoim rywalom. Po skokach na 245 i 234 metry okazał się najlepszy i zwyciężył w ósmym konkursie w sezonie. Drugie miejsce zajął Johann Andre Forfang, a trzeci był Stefan Kraft.

Dodatkowo Stoch w zaledwie dwa sezony wygrał aż piętnaście konkursów Pucharu Świata, a przez całą dotychczasową karierę udało mu się zwyciężyć również w piętnastu zawodach PŚ. To tylko pokazuje, w jak wspaniałej dyspozycji jest ostatnio 30-letni skoczek.

Stoch twierdzi jednak, że wcale nie rozmyślał o swoich osiągnięciach. - To wszystko było tak po drodze. Nie myślałem szczególnie o tych osiągnięciach. Przyjemnie się latało. Jeszcze lepiej się dowiedzieć, że to już 30. pucharowe zwycięstwo. Miło jest wygrywać w Planicy - mówił po zawodach Kamil Stoch.

Polak przyznał, że bardzo lubi Letalnicę, ale do tej pory wygrał tutaj zaledwie raz: na zakończenie kariery Adama Małysza.

- Nie wiem, dlaczego to dopiero drugie zwycięstwo tutaj. W Planicy zawsze do końca walczyłem o jakieś miejsce, o to żeby się przesunąć dalej. Też mnie to kosztowało dużo energii. Dziś mogłem po prostu robić to, co lubię. Zresztą jestem w bardzo dobrej dyspozycji i mogłem skakać na luzie. Taki jest tego skutek - mówił pewny siebie Stoch.

Skoczek stwierdził również, że nie nastawia się na zwycięstwo w Planica 7 i zupełnie o tym nie myśli. - Chcę się tutaj dobrze bawić i skakać. Gdyby dziennikarze mi nie przypomnieli o turnieju, to nawet bym o tym nie pomyślał - dodał Stoch.