PŚ w skokach. Kamil Stoch może zdobyć Małą Kryształową Kulę w Lotach!

mysl.iwy godzinę temu Oceniono 9 razy 3

Katedra kibicowania na poznańskim AWF-ie opracowała naukowy model dopingowania Kamila podczas skoków.



1. Wstać z fotela, podczas gdy Kamil przygotowuje się do skoku.

2. Przykucnąć wydając głośne SZSZSZSZSZSZ, gdy zaczyna zjeżdżać z rozbiegu.

3. Krzyknąć głośno CZ!!! gdy najedzie na próg i wyskoczyć do jak najwyżej góry.

4. Wydawać głośne OOOOOO podczas całego lotu, stopniowo obniżając tonacje tego dźwięku.

5. Wydać zdecydowane CHCHCHCHCH w momencie jak Kamil wyląduje na zeskoku.



Jeżeli ponad polowa oglądających w telewizji skok naszego zawodnika zastosuje się do tych prostych wskazówek to punktacja naszego skoczka zwiększa się o 15.3 % a uzyskana odległość nawet do 12,3 m!



Pomóżmy naszemu idolowi w osiągnieciu sukcesu!