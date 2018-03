Witold Mackiewicz o śmierci syna. "Nie tak dawno to do mnie dotarło"

Witold Mackiewicz opowiada o styczniowych wydarzeniach spod Nanga Parbat z perspektywy rodziny alpinisty.

- Zacz窸a si akcja ratunkowa. Moja 穎na by豉 w z貫j kondycji psychicznej. Mieli鄉y medialne informacje, 瞠 Elizabeth zostawi豉 Tomka w stanie agonalnym. Partnerka Tomka dosta豉 informacje z Francji, 瞠 Tomek jest do uratowania - m闚i przygn瑿iony ojciec zmar貫go alpinisty w programie "Uwaga".

Witold Mackiewicz odni鏀 si r闚nie do akcji ratunkowej. - Nie mnie to ocenia, nigdy nie by貫m powy瞠j Kasprowego Wierchu. Nie wiem, jak to tam wygl康a這. By豉 jednak zdecydowana reakcja, 瞠 ze wzgl璠u na pogod nie p鎩d. Decyzja o odwo豉niu ch這pak闚 to by jednak pot篹ny niedosyt. Cho熲y dlatego, 瞠 ch這paki siedzieli jeszcze cztery dni pod Nanga Parbat - m闚i za豉many ojciec.

Na pytanie, czy pogodzi si ze 鄉ierci syna, odpowiada. - Nie tak dawno dotar這 to do mnie. Przysz這 co, co mnie uwolni這 od nadziei, kt鏎a gdzie tam si tli豉 - dodawa Wiltold Mackiewicz.

- Uczucia m闚i, 瞠 Tomek 篡je, rozum m闚i, 瞠 jednak nie - opowiada Witold Mackiewicz.