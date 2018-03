Gdzie obejrzymy kolejny sezon skoków narciarskich? Po Planicy koniec kontraktu

Od edycji 2018/2019 wyłączne prawa ma tylko Eurosport, ale wiele wskazuje na to, że francuska stacja odsprzeda sublicencję. Według naszych nieoficjalnych informacji najbliżej pozyskania praw jest właśnie TVP.

Sezon 2017/2018 jest ostatnim, w którym obowiązuje zawarty w 2014 roku kontrakt pozwalający na transmisje skoków narciarskich w Telewizji Polskiej. Nowa umowa będzie obowiązywać od kolejnej edycji Pucharu Świata (2018/2019), a wyłączne prawa do pokazywania skoków będzie miał Eurosport.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników oglądalności. To są liczby, których nie trzeba interpretować. One mówią same za siebie. Oglądalność skoków wzrosła o kilkadziesiąt procent w porównaniu do poprzedniego roku. Oczywiście jest to też związane z tym, że były igrzyska. Sukcesy Kamila Stocha, czy Dawida Kubackiego też zrobiły swoje – mówi Adam Widomski, redaktor naczelny Eurosportu.

Skoki muszą być w telewizji otwartej

Według obowiązujących przepisów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich znalazły się na liście wydarzeń, które muszą być pokazywane w otwartych kanałach. Zatem grupa Discovery (właściciel Eurosportu) będzie musiała myśleć o sublicencji.

- Jeszcze jest za wcześnie by o tym mówić, to są kwestie biznesowe, których na razie nie chcę poruszać. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Telewizją Polską, z którą współdziałamy od dłuższego czasu. Oczywiście są przepisy, które wymuszają zastosowanie pewnych rozwiązań i my do nich oczywiście zastosujemy – mówi nam Adam Widomski.

- Jak coś się wydarzy, to będziemy informować – dodaje Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

Skoki dalej w TVP?

Według naszych nieoficjalnych informacji, rozmowy między TVP a Eurosportem już się jednak toczą i są nawet na zaawansowanym poziomie. Wiele wskazuje na to, że obie strony będą kontynuowały współpracę.

Warto jednak zauważyć, że gdyby TVP nie doszło do porozumienia z Eurosportem, to i tak zobaczymy tam relacje z polskich konkursów (Wisła i Zakopane). W ramach wewnętrznej umowy z Polskim Związkiem Narciarskim Telewizja Polska jest zarówno nadawcą, jak i producentem sygnału z zawodów Pucharu Świata rozgrywanych w naszym kraju. Umowa ta obowiązuje do końca sezonu 2019/2020.

Transmisje z zawodów PŚ miały w TVP znakomitą oglądalność, np. styczniowe konkursy w Zakopanem śledziło średnio 6 milionów widzów, a w szczytowym momencie niemal 8 mln.

Huczne zakończenie sezonu

W Pucharze Świata 2017/2018 niemal wszystko jest już jasne. Kamil Stoch drugi raz w karierze wygrał Kryształową Kulę, ale warto zauważyć, że reprezentacja Polski nadal walczy o drugie miejsce w Pucharze Narodów. Telewizje już mają plan na weekend.

- Dodatkowe produkcje przy Pucharze Świata czy igrzyskach olimpijskich pokazują, że im więcej tego lokalnych treści na naszej antenie, tym lepiej. Dla mnie największym odkryciem tego sezonu był na przykład Jakub Kot. Skoki są tak dobrze oglądane, że będziemy chcieli zrobić jeszcze więcej. Przy okazji ostatniego konkursu Pucharu Świata będziemy analizować to, co działo się w Planicy w naszym studiu – zauważa redaktor naczelny polskiego Eurosportu.

TVP poszło o krok dalej i zdecydowało się wysłać swoją ekipę do Słowenii. Studio Telewizji Polskiej będzie umiejscowione u podnóża Letalnicy.