PŚ w skokach. Adam Małysz komentuje triumf Kamila Stocha

Stoch zapewnił sobie triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wygrał Raw Air. W tym sezonie okazał się najlepszy również w Turnieju Czterech Skoczni wygrywając wszystkie konkursu, zdobył wicemistrzostwo świata w lotach, mistrzostwo olimpijskie na dużej skoczni i brązowe medale MŚ w lotach oraz na igrzyskach z drużyną.

- Przeżywaliśmy ten konkurs na dole, nie było to łatwe. Przewaga Kamila była bardzo duża, ale to jest sport, nigdy nic nie wiadomo - powiedział Małysz. Stoch przed ostatnim konkursem Raw Air miał 55,7 pkt przewagi nad Robertem Johanssonem. Norweg wygrał zawody w Vikersund, ale ostatecznie stracił do Polaka 37 pkt.

- Presja była ogromna. Już wcześniej mówiłem, że Norwegowie to niesamowici lotnicy, "latawce". Oni czekali na konkursy tutaj, ale mieli za dużą stratę. Kamil skakał nieźle, może nie aż tak dobrze jak na poprzednich skoczniach, ale pozwoliło to, by wygrać Raw Air i to naprawdę z dużą przewagą. Także Puchar Świata. Teraz na spokoju pojedziemy do Planicy.

W Planicy odbędą się trzy konkursy - dwa indywidualne (23 i 25 marca) oraz jeden drużynowy (24 marca).