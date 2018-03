PŚ w skokach narciarskich. Czeka nas kolejny turniej. "Planica 7"

dar61 pół godziny temu 0

Mieszkańcy Kresów Zachodnich od dziesięcioleci z utęsknieniem czekają na Turniej Karkonosza, no może nawet z Turniejem Hopek pospołu.

Nam bliżej do Sudetów, warsiawiacy...



***

A propos nazwa:

'...rywalizować w mini-turnieju o nazwie...'

>>> w MINITURNIEJU [w supersamie/ w hiperinflacji/ w ekstraklasie etc. usw. itd.]