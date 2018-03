Kamil Stoch zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata!

Kamil ma 31 lat, nie potrzebuje się na mamutach wygłupiać za wszelką cenę.Ma na utrzymaniu rodzinę, tu się kasy nie dostaje za nic jak w ekstraklasie.Jesli chce w przyszłym roku być zdrowy, to nie będzie bez potrzeby ryzykował na mamucie.Pewnie chciał wygrać, ale rozsądek mu mówił " Uspokój się, 60tysiecy pilnuj i nie ryzykuj" , nie można go za to potępiać.A , że jest lotnikiem, zobaczycie w Planicy:-)