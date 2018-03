Thomas Morgenstern skoczył w absolutnych ciemnościach. Niecodzienny projekt wzbudził kontrowersje

Thomas Morgenstern wziął udział w niecodziennym projekcie. Były austriacki skoczek oddał skok w całkowitych ciemnościach. Wydarzenie miało miejsce na skoczni w Ramsau.

Thomas Morgenstern pojawił się na skoczni w kombinezonie pomalowanym farbą fluorescencyjną. Filmik był elementem kampanii reklamowej Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego w Austrii, które wyprodukowało specjalną farbę i pomalowało nim sprzęt skoczka.

Skok od razu wywołał olbrzymie kontrowersyjne, bo Thomas Morgenstern zakończył karierę w 2014 roku po dwóch dramatycznych upadkach. Austriak argumentował to strachem przed kolejnymi upadkami, a tymczasem w filmiku widzimy go oddającego skok w zupełnych ciemnościach.

W lutowej rozmowie ze Sport.pl Morgenstern zdradził nawet, że zupełnie nie ciągnie go na skocznie. Wideo jest bardzo dobrze zmontowane i nie sposób rozstrzygnąć, czy Morgenstern faktycznie oddaje skok. Wprawne oko kibica może również zauważyć, że skoczek w powietrzu nie ma charakterystycznego załamania bioder w powietrzu, co przez całą karierę charakteryzowało Morgensterna. Bardzo możliwe, że był to po prostu "dubler".