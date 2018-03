Raw Air. Kamil Stoch może wygrać Puchar Świata już w niedzielę. Co się musi stać?

Józef Kuprewicz 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Autor nie wysilił się jak na taki tytuł, można było dodać, że jak Freitag będzie 1 to Stoch musi być co najmniej 3, Freitag 2 Stoch co najmniej 7, Freitag 3 Stoch co najmniej 16, Freitag 4 Stoch co najmniej 26. Freitag 5 lub niżej Stoch może nie skakać do końca sezonu i tak wygra puchar świata. Reszta zawodników nie ma już szans na zdobycie pucharu świata.