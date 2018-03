Raw Air. Zmiana regulaminu rozgrywania ostatniego konkursu. Zapowiada się chaos?

Według tradycyjnych zasad skoczkowie przystępują do zawodów zgodnie z klasyfikacją Pucharu Świata w skokach, a w drugiej rundzie oglądamy najlepszą trzydziestkę, która startuje według odwróconej kolejności z pierwszej serii. W niedzielę będzie zupełnie inaczej.

Organizatorzy Raw Air przekonali działaczy FIS-u, by ostatnią serię niedzielnego konkursu indywidualnego rozegrać według kolejności z klasyfikacji turnieju Raw Air. Oznacza to, że wyniki z pierwszej serii konkursu nie będą miały większego znaczenia dla kolejności startu w finale (ale oczywiście będą liczyły się do całej klasyfikacji turnieju). W finale zobaczymy zatem najlepszą trzydziestkę pierwszej serii, ale skaczącą w odwróconej kolejności z klasyfikacji Raw Air.

Będzie wielki chaos?

Rozegrania ostatniej serii Raw Air według kolejności z turnieju było wielkim marzeniem organizatorów cyklu. Tym manewrem Norwegowie chcieli nadać jeszcze większą rangę turniejowi Raw Air. Dzięki temu rywalizacja w cyklu będzie toczyć się do ostatniego skoku. Niestety, ucierpi na tym rywalizacja w "normalnym" konkursie, a kibice mogą mieć poczucie ogromnego chaosu.

Przykładowo, w pierwszej serii najlepszym skokiem popisze się Manuel Fettner i zwykle to on kończyłby rywalizacje w zawodach, ale nie tym razem. Austriak jest dopiero 60. w turnieju Raw Air, co oznacza, że to on rozpoczynałby drugą serię.

Pierwsza seria według klasyfikacji lotów

Co więcej, pierwsza seria konkursu też zostanie rozegrana w niestandardowej kolejności. W związku z tym, że zawody w Vikersund będą drugą indywidualną rywalizacją na skoczni do lotów w tym sezonie, to skoczkowie będą więc startować zgodnie z klasyfikacją Pucharu Świata w lotach.

Oznacza to, że np. Kamil Stoch pojawi się na starcie jako 24. zawodnik. Pierwszą serię kończyć będzie Andreas Stjernen, który w styczniu wygrał konkurs lotów w Bad Mitterndorf.

Nie jest to dobra informacja dla Kamila Stocha, który walczy o zwycięstwo w całym cyklu. Stoch (24. na liście) ma 55,7 punktów przewagi nad Robertem Johanssonem (37. na liście). Loty obu zawodników będzie dzieliło blisko piętnaście, co oznacza, że mogą skakać w zupełnie innych warunkach. Nie od dziś wiadomo również, że jury bardziej dba o zawodników skaczących pod koniec rundy.

Decydujący konkurs Raw Air już w niedzielę o godzinie 16.15. Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live.