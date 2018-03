Raw Air. Kapitalna Norwegia wygrywa konkurs. Polska na drugim miejscu!

Co to był za konkurs! Norwegia pokazała, kto rządzi w tym sezonie skoków narciarskich. Zawodnicy Aleksandra Stoeckla po prostu zmiażdżyli rywali, a najlepiej świadczy o tym przewaga nad drugą Polską. Norwegia zgromadziła 1567,4 pkt, a drudzy biało-czerwoni stracili do nich aż 256,5 punktu.

Polacy na dobrym poziomie

Polacy skakali całkiem nieźle i o 17,7 pkt wyprzedzili trzecich Słoweńców. Dobrze radził sobie Piotr Żyła (225 m, 166,5 m), Stefan Hula także wykonał swoją pracę (189,5 m, 208 m). Zdecydowanie więcej mogliśmy się jednak spodziewać po Dawidzie Kubackim, który co prawda dwa razy przekraczał 200 metrów, ale warunki pozwalały mu na lepsze skoki (200 m, 202.5 m). W pierwszej serii sporo problemów miał także Kamil Stoch i nie poradził sobie z trudnym wiatrem, bo skoczył tylko 206 metrów. W drugiej rundzie Stoch znacznie się poprawił (234 metry).

Johansson odrabia

Niestety, fenomenalnymi lotami popisywali się wszyscy Norwegowie, ale zdecydowanie najlepiej radził sobie Robert Johansson. Zawodnik w pierwszej serii poszybował aż 232 metry, a w drugiej rundzie popisał się lotem na 240,5 metra. Te wyniki oznaczają, że Johansson odrobił aż 33,4 pkt w klasyfikacji Raw Air. Przed ostatnimi dwoma skoki Stoch ma 55,5 przewagi nad Norwegiem.

Jury nie dało rady

Konkurs był rozegrany w bardzo trudnych warunkach. Wielu doskonałych skoczków nie radziło sobie z przekraczaniem 150 metra. Najbardziej dziwną decyzją było jednak podniesienie belki startowej dla Daniela Andre Tandego w drugiej serii. Norwegia jeszcze przed swoim skokiem miała tak duża przewagę, że prowadziła w konkursie. Tande musiał jednak czekać na poprawę wiatru, a sędziowie podnieśli mu rozbieg aż o cztery pozycje. Dzięki temu Tande poleciał 226,5 metra, a Norwegia jeszcze powiększyła przewagę. Ta decyzja spotkała się jednak z wieloma złymi opiniami.

Decydujący konkurs Raw Air już w niedzielę o godzinie 16.15. Relacja na żywo w Sport.pl- To jest Twój Live.