Raw Air. Czy Kamil Stoch czuje się lotnikiem? "Bo ja wiem... Się zobaczy!"

Przed nami ostatnie dwa konkursy turnieju Raw Air. Odbędą się one w sobotę i niedzielę na największej skoczni świata. Stoch po przeciętnych treningach wygrał piątkowy prolog skacząc 242 m, o 10 metrów dalej od drugiego Roberta Johanssona.

Na treningach najazd był jednak mocno skracany przez sędziów, belka wędrowała raz w górę, raz w dół. - Członkowie jury nie mieli dziś łatwego zadania i trzeba ich usprawiedliwić. Wiatr bardzo mocno kręcił. Wiało z każdego kierunku, a do tego siła się zmieniała. Nie było łatwo, aby ustawić dobrą belkę. Ja wykonałem to, co do mnie należało, a więc oddałem trzy skoki na bardzo dobrym poziomie. Każdy z nich był taki, jaki być powinien. Dalej robię swoje - powiedział Stoch w rozmowie ze skijumping.pl.

- Bo ja wiem... Się zobaczy! - odpowiedział Stoch na pytanie o to, czy jest lotnikiem odpowiedział. Nawet według Norwegów Polak może pobić rekord świata w długości lotu, który obecnie wynosi 253,5 m. Czytaj więcej >>