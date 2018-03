Raw Air. Norwegowie poznali sekret Kamila Stocha? Chcą wziąć przykład

Zdaniem Forfanga zarówno Stoch, jak i inni polscy skoczkowie mogą celowo utrzymywać bardzo niską wagę, nawet kosztem skakania na krótszych anrtach.

- Polacy w ostatnich latach 'skrócili' narty bardziej niż ich rywale - pisze na swojej stronie norweska telewizja TV 2.

Niewykluczone, że Norwegowie podążą śladami Polaków w przyszłym sezonie. - Nie ma wątpienia, że to jest celowe [strategia Polaków]. Zastanowimy się, co zrobić w przyszłym roku - powiedział Andreas Stjernen.

By zapobiec celowemu odchudzaniu władze wprowadziły zasady uzależniające ich długość od wagi. Kiedyś myślano, że skoczkom pomagają dłuższe narty, ale centymetrowe różnice nie mają wielkiego wpływu na skoki. Teraz zawodnicy skupiają się na tym, by rozwijać kombinezony i mniej ważyć. - Nie wiem ile ważą Polacy, ale znam rozmiary nart. Ich są krótsze niż moje, ale z drugiej strony jestem bardzo wysoki - powiedział Robert Johansson.

Co na to Stoch? - Nie, staram się utrzymywać wagę, by być w dobrej formie. Muszę czuć się z nią komfortowo. Obecnie czuję się dobrze - powiedział po wygranym konkursie w Trondheim w rozmowie z TV 2.

- Każdej wiosny i lata skupiam się na przygotowaniach. Teraz zbieram tego owoce - powiedział z uśmiechem.

Kolejny konkurs cyklu Raw Air w sobotę o 16.15. Na największej skoczni świata - w Vikersund - odbędą się zawody drużynowe.

