W ostatni weekend Polki wygra造 wszystkie trzy spotkania podczas turnieju kwalifikacyjnego w Luksemburgu. W decyduj帷ym meczu pokona造 Szwedki 2:0. Dzi瘯i temu wywalczy造 awans do kwietniowych bara篡 (17-18 kwietnia). We wtorek odby這 si losowanie, w kt鏎ym Polki mog造 trafi na nast瘼uj帷e reprezentacje: Japonia, Brazylia, Kanada, Wielka Brytania, Kazachstan, υtwa, Holandia i Rumunia. Los u鄉iechn掖 si do bia這-czerwonych, kt鏎e wylosowa造 Brazylijki. Wiemy te, 瞠 spotkanie odb璠zie si w Polsce, ale dok豉dna lokalizacja nie jest jeszcze znana.

Najwy瞠j sklasyfikowan brazylijsk tenisistk jest Beatriz Haddad Maia (147. WTA). Problem w tym, 瞠 w poniedzia貫k zosta豉 ona zdyskwalifikowana na 10 miesi璚y za stosowanie dopingu. Drug rakiet Brazylii jest Gabriela Ce (225. WTA). Polki w rywalizacji singlowej wyst徙i najprawdopodobniej w sk豉dzie Magda Linette (42. WTA) i Iga 安i徠ek (48. WTA). Zwyci瞛ca tego meczu uzyska przepustk do rozgrywanych w lutym przysz貫go roku mecz闚 kwalifikacji do przysz這rocznego turnieju fina這wego Pucharu Federacji.