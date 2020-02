eurotram przed chwilą 0

Trzysetówka z dziewczyną z połowy drugiej setki. No nic,Kawa ma jeszcze prawie pół roku żeby coś uskrobać,bo w lipcu Jurmala (gdzie w tej formie nie ma co marzyć o powtórce z ub. roku) i przewidywany spadek do trzeciej setki. Kiedy dwudziestokilkuletnia przeciętna dziewczyna robi naprawdę dobry wynik,to zawsze są tylko dwie możliwości: albo własnie obserwujemy przełom w jej karierze albo po prostu miała tydzień konia. Niestety, w wypadku Kawy na razie wszystko wciąż wskazuje na to drugie,bo po łotewskim turnieju zdecydowanie nie poszła za ciosem.