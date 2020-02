marato godzinę temu Oceniono 1 raz 1

To chyba nie do końca tak przebiega. Poza tym jakiemus Austriakowi to pogardliwe. Byc moze kibicuja przeciwnikowi Djokovica wlasnie przez to, ze Djoko tyle wygrywa? Kibicuje sie wtedy komus, kto nie ma na koncie takich osiągnieć. Choc u mnie to inny aspekt- doceniam Djokovica, uwazam, ze to tenisowy tytan ale jego gra mnie troche nudzi. To bardziej takie perfekcyjne przebijanie. Z bardzo silna psychika. Wlasnie w finale bylo to widac i mnie to zasmuciło.