Polski tenisistki udały się do luksemburskiego Esch-sur-Alzette by uczestniczyć w turnieju Grupy I Strefy Euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Biało-czerwone trafiły do grupy B ze Słowenkami i Turczynkami. W czwartek w pierwszym meczu ograły Słowenki 2:1, a w piątek pokonały Turczynki 2:0.

Pierwszy punkt dla Polek zdobyła Iga Świątek (48. WTA). 18-latka z Raszyna rozbiła 450. na świecie Berfu Cengiz 6:3, 6:0. Drugi punkt wywalczyła Magda Linette (42. WTA). 27-latka z Poznania ograła 209. na świecie Pemrę Ozgen 6:0, 6:3.

Skomplikowana droga Polek

Biało-czerwone z kompletem zwycięstw wyszły z grupy B. W sobotę zagrają z drugą drużyną grupy A (Serbia lub Szwecja) o awans do kwietniowych baraży (17-18 kwietnia). Z luksemburskiego turnieju do kwietniowych baraży awansują dwie najlepsze ekipy. Z kolei zwycięzca baraży uzyska przepustkę do rozgrywanych w lutym przyszłego roku meczów kwalifikacji do przyszłorocznego turnieju finałowego Pucharu Federacji.