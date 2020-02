Polski tenisistki uda造 si do luksemburskiego Esch-sur-Alzette by uczestniczy w turnieju Grupy I Strefy Euroafryka雟kiej Pucharu Federacji. Bia這-czerwone trafi造 do grupy B ze S這wenkami i Turczynkami. W 鈔od w pierwszym meczu tej grupy S這wenia pokona豉 Turcj 2:1.

Tenisowe cele Igi 安i徠ek:

W czwartkowym spotkaniu ze S這wenkami jako pierwsza reprezentowa豉 nas Iga 安i徠ek (48.WTA). 18-latka z Raszyna 豉two pokona豉 528. na 鈍iecie Nik Radisic 6:2, 6:1. Mecz trwa zaledwie 57 minut. Drugi punkt dla Polek zdoby豉 Magda Linette. 27-latka z Poznania (42. WTA) ogra豉 75. na 鈍iecie Tamar Zidansek 7:5, 6:4.

Skomplikowana droga do turnieju fina這wego

W pi徠ek podopieczne Dawida Celta zagraj z Turczynkami. Je郵i w swojej grupie zajm jedno z dw鏂h pierwszych miejsc, w sobot zagraj o awans do kwietniowych bara篡 (17-18 kwietnia). Zmierz si w闚czas ze zwyci瞛c lub drug dru篡n grupy B. Z luksemburskiego turnieju do kwietniowych bara篡 awansuj dwie najlepsze ekipy. Z kolei zwyci瞛ca bara篡 uzyska przepustk do rozgrywanych w lutym przysz貫go roku mecz闚 kwalifikacji do przysz這rocznego turnieju fina這wego Pucharu Federacji.